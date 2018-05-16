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ЖК «Лазурный» в Спутнике построен для счастливой семейной жизни (видео)

16 мая в 11:03 232 просмотра

Возле живописного озера Города Спутника вырос яркий жилой комплекс — «Лазурный». Он состоит из трех домов с огороженной и охраняемой придомовой территорией и уникальным ландшафтным дизайном.

Во дворе создан настоящий маленький мир — очень уютный и комфортный. Собственный фонтан, топиарий, две игровые площади с покрытием из резиновой крошки, спортивные тренажеры под открытым небом, зона солярия, гигантские шахматы.

Еще одна отличительная особенность жилого комплекса — море зелени. На клумбах растут яркие петунии нескольких видов: белые, розовые, красные, синие, созданы цветники из видовых тюльпанов, пионов, астр, повсюду разбиты газоны. Большая часть парковки вынесена за пределы двора.

Особое внимание уделяется безопасности. Камеры установлены в лифтах, на лестничных площадках и по периметру домов, так что внутридомовое пространство, двор и парковка под постоянным видеонаблюдением.

На территории жилого комплекса создана безбарьерная среда: все площадки доступны для людей с повышенными потребностями.

Жилой комплекс «Лазурный» построен таким образом, чтобы стать уютным местом для жизни, семейного отдыха и занятий спортом.

В «Лазурном» еще остались свободные квартиры. Узнать о планировках и ценах вы можете в офисах продаж на ул. Радужной, 1, ул. Московской, 107, и проспекте Строителей, 82, а также по телефону: 28−28−20.

Кроме того, до 31 мая действует беспрецедентная акция «Платим ипотеку за вас», приуроченная к юбилею компании-застройщика. В первый год после переезда в Спутник вы освобождаетесь от платы за ипотеку. На второй год ежемесячный платеж снижен на 50%. И лишь с третьего вы начинаете платить ипотеку по установленной банком ставке.

Свободных квартир в ЖК «Лазурный» остается все меньше, как и времени, чтобы приобрести жилье по программе «Платим ипотеку за вас». Спешите купить квартиру в комфортном жилом комплексе на удивительно выгодных условиях!


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