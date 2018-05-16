Ученые создали робота, который помогает людям одеваться

Алгоритм отслеживает силу, с которой рукав одежды давит на человеческую руку. Он также регулирует движения робота, гарантируя максимальный комфорт его действий.
Отмечается, что система способна к обучению: для этого ей не нужны реальные люди — достаточным будет и запуск компьютерной симуляции. Навыки будут в таком случае нарабатываться методом проб и ошибок.
Инженеры провели подобные испытания, а затем проверили алгоритм на 10 добровольцах. Одевал их робот Willow Garage PR2, оснащенный манипулятором. Он подгадывал момент, когда конец рукава минует человеческий кулак, и надевал рукав полностью, огибая при этом локоть. Ученые подчеркнули, что робот справлялся в поставленными задачами практически в 98% случаев.
Свои исследования разработчики собираются представить на конференции ICRA 2018.