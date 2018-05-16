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Ученые создали робота, который помогает людям одеваться

16 мая в 11:31 182 просмотра
, написанный инженерами Технологического института Джорджии, позволяет роботам одевать человека. Причем делать это машина будет бережно и аккуратно, сообщает телеканал «360».

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Группа ученых из США разработала алгоритм для искусственного интеллекта. Код, написанный инженерами Технологического института Джорджии, позволяет роботам одевать человека. Причем делать это машина будет бережно и аккуратно, сообщает телеканал «360».

Алгоритм отслеживает силу, с которой рукав одежды давит на человеческую руку. Он также регулирует движения робота, гарантируя максимальный комфорт его действий.

Отмечается, что система способна к обучению: для этого ей не нужны реальные люди — достаточным будет и запуск компьютерной симуляции. Навыки будут в таком случае нарабатываться методом проб и ошибок.

Инженеры провели подобные испытания, а затем проверили алгоритм на 10 добровольцах. Одевал их робот Willow Garage PR2, оснащенный манипулятором. Он подгадывал момент, когда конец рукава минует человеческий кулак, и надевал рукав полностью, огибая при этом локоть. Ученые подчеркнули, что робот справлялся в поставленными задачами практически в 98% случаев.

Свои исследования разработчики собираются представить на конференции ICRA 2018.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=Fb_SexsljLI

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