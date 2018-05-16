Ученые создали робота, который помогает людям одеваться

Группа ученых из США разработала алгоритм для искусственного интеллекта. Код, написанный инженерами Технологического института Джорджии, позволяет роботам одевать человека. Причем делать это машина будет бережно и аккуратно, сообщает телеканал «360».

Алгоритм отслеживает силу, с которой рукав одежды давит на человеческую руку. Он также регулирует движения робота, гарантируя максимальный комфорт его действий.

Отмечается, что система способна к обучению: для этого ей не нужны реальные люди — достаточным будет и запуск компьютерной симуляции. Навыки будут в таком случае нарабатываться методом проб и ошибок.

Инженеры провели подобные испытания, а затем проверили алгоритм на 10 добровольцах. Одевал их робот Willow Garage PR2, оснащенный манипулятором. Он подгадывал момент, когда конец рукава минует человеческий кулак, и надевал рукав полностью, огибая при этом локоть. Ученые подчеркнули, что робот справлялся в поставленными задачами практически в 98% случаев.

Свои исследования разработчики собираются представить на конференции ICRA 2018.