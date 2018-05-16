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Пензенские пловцы вернулись со всемирных соревнований с «золотом»

16 мая в 11:51 158 просмотров
(0+), которые проходят в Казани.

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Пензенские пловцы победили в эстафете на всемирных играх юных соотечественников (0+), которые проходят в Казани.

На спортивных площадках Поволжской государственной академии физической культуры собрались 650 спортсменов из 61 страны. Пензенскую область представляют кандидаты в мастера спорта: Юрий Бунин, Кирилл Бочкарев, Ольга Рябко и Анастасия Логинова. Ребята одержали победу на водных дорожках в эстафете 4 по 100 м кролем.

Поездка на престижные соревнования стала возможной благодаря поддержке Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия». Секретарь отделения, председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин отметил, что участие в спортивных турнирах помогает спортсменам наладить общение, находить друзей по интересам и культурно обогащаться.

Также он подчеркнул, что гордится высокими достижениями ребят, и в дальнейшем партия будет оказывать необходимую поддержку.

Фотография: http://penza.er.ru/news/2018/5/15/v-kazani-na-vsemirnyh-igrah-yunyh-sootechestvennikov-penzenskie-plovcy-oderzhali-pobedu-v-estafete/

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