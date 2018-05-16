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Автоэкспедиция: Самая высокая арочная плотина в России

16 мая в 12:13 64 просмотра
, ведущего рубрики «ТВ-тур» (16+) пензенского канала «Экспресс», стала Чиркейская ГЭС — самая высокая арочная плотина в России.

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18 рекордным объектом путешествия Дениса Симонова, ведущего рубрики «ТВ-тур» (16+) пензенского канала «Экспресс», стала Чиркейская ГЭС — самая высокая арочная плотина в России.

Чиркейская ГЭС — самая крупная гидроэлектростанция на Северном Кавказе, она расположена на реке Сулак близ поселка Дубки в Буйнакском районе Республики Дагестан. ГЭС мощностью 1000 МВт имеет среднегодовую выработку 2,47 млрд кВт/ч. Она является первой ступенью Сулакского каскада гидроэлектростанций, куда, помимо нее, входят так же Миатлинская ГЭС (вторая ступень, 220 МВт, 0,69 млрд кВт/ч;) и комплекс Чирюртских ГЭС (третья ступень, 125 МВт, 520,3 млн кВт/ч).

Фото Дениса Симонова.

Строительство ГЭС началось в 1964 году. Первый бетон в основание плотины заложили в 1970 году. А к 1976 году были запущены все четыре гидроагрегата станции. Особенностью Чиркейской ГЭС является бетонная арочная плотина высотой 232,5 метра (рекордная высота в России) и длинной 338 метра, соединившая два склона крутого Чиркейского ущелья в самом узком его месте (ширина по нижней части — всего 12−15 метров).

Фото Дениса Симонова.

Может показаться, что высота 232,5 метра для плотины — это не так уж и много (тем более, что в мире есть немало ГЭС высотой более 250 м.). Однако, когда смотришь на плотину Чиркейской ГЭС снизу (из глубины каньона) или, тем более, сверху (с гребня), вид этого гигантского сооружения просто поражает.

Кстати, за возможность увидеть плотину вблизи и запечатлеть фантастические панорамы, открывающиеся со смотровой площадки ГЭС, хотелось бы сказать большое спасибо дирекции Дагестанского филиала ПАО «РусГидро» и конкретно Магомедову Шамсудину Магомедовичу.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.

Фотография: фото Дениса Симонова

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