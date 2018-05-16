Более 400 пензенских ветеринаров повысят квалификацию

В 2018 году свою квалификацию могут повысить более 400 специалистов.

Кроме того, на развитие ветеринарной службы области на 2016−2020 годы предусмотрено более 86 млн рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Для ветслужб приобрели пять передвижных пунктов контроля, две дезинфекционные установки, десять машин, амплификатор для диагностики африканской чумы свиней, газовый хроматограф для исследования пищевой продукции и многое другое.

«Сельское хозяйство в Пензенском регионе развивается бурными темпами, области нужны грамотные специалисты», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.