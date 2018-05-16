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Губернатор предложил замостить территорию Спасского собора гранитом

16 мая в 12:56 730 просмотров

16 мая в Спасском кафедральном соборе состоялось выездное совещание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«На душе у меня тепло, я знаю, что храм мы в любом случае достроим, большую часть уже сделали. Впереди — отделочные работы, благоустройство территории», — сказал Иван Белозерцев.

В настоящее время есть несколько вариантов мощения территории вокруг Спасского кафедрального собора. Два из них включают в себя различное комбинирование бетонной плитки и натурального камня, третий — только гранит. Губернатор усомнился в целесообразности бетона.

«В принципе, плиты легко заменяемы. Если одна раскрошилась, пришла в негодность, ее можно легко заменить. Но это опять требует вложений. Гранит — дороже, но он качественнее», — отметил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что стоит остановиться на гранитной плитке. Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе поддержал его и отметил, что «по мере эксплуатации гранит будет становиться только лучше, набирать шарм, колорит».

В случае принятия решения мощения территории гранитом стоимость работ вместе с материалом составит 283 млн рублей.


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