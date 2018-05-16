В Березовке из-за обвала скважины жители остались без воды

В селе Березовка Колышлейского района Пензенской области в 98 домах отключили воду.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, жители села остались без воды из-за обвала построенной в 1979 году водяной скважины и засорения водопроводных труб песком.

По факту случившегося прокуратура провела проверку, в результате нее председателя сельского потребительского обслуживающего кооператива «Водолей» привлекли к административной ответственности за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами, а также за отсутствие лицензии на недропользование. Также ему внесено представление об устранении недочетов.

В настоящее принимают меры по восстановлению водоснабжения в домах. В Березовку организовали подвоз воды.

«Полностью подача воды будет восстановлена в начале следующей недели», — добавили в ведомстве.