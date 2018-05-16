ДжейДи Уолтер: Цель музыканта — привлечь людей, а не отпугнуть
Авангард на Jazz May: В Пензе люди открыты к новому и необычному
Алексей Айги о Jazz May: Случайный слушатель может открыть удовольствие от «живой» музыки
Полная программа фестиваля Jazz May
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области мигрант хотел подкупить полицейского
В Пензе прикрыли деятельность регионального отделения политической партии
В центрах продаж «Ростелекома» на 64% вырос спрос на авиабилеты
Пензенцам 18 мая рекомендуют отправиться на работу на велосипеде
Иван Белозерцев обсудил с жителями Зари развитие микрорайона
Василий Трохин провел прием граждан
Губернатор предложил замостить территорию Спасского собора гранитом
Спасский кафедральный собор планируют подготовить к росписи осенью
На одной из пензенских улиц запретят остановку
Более 400 пензенских ветеринаров повысят квалификацию

В Березовке из-за обвала скважины жители остались без воды

16 мая в 13:22 358 просмотров

В селе Березовка Колышлейского района Пензенской области в 98 домах отключили воду.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, жители села остались без воды из-за обвала построенной в 1979 году водяной скважины и засорения водопроводных труб песком.

По факту случившегося прокуратура провела проверку, в результате нее председателя сельского потребительского обслуживающего кооператива «Водолей» привлекли к административной ответственности за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами, а также за отсутствие лицензии на недропользование. Также ему внесено представление об устранении недочетов.

В настоящее принимают меры по восстановлению водоснабжения в домах. В Березовку организовали подвоз воды.

«Полностью подача воды будет восстановлена в начале следующей недели», — добавили в ведомстве.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...