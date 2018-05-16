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Депутат Георгий Тюрин в суде не признал свою вину

16 мая в 13:36 532 просмотра
, бывший зампред Пензенской городской Думы Георгий Тюрин не признал предъявленные ему обвинения во взяточничестве и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

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Депутат, бывший зампред Пензенской городской Думы Георгий Тюрин не признал предъявленные ему обвинения во взяточничестве и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

На первом судебном заседании 16 мая после оглашения обвинения судья Сергей Погодин поинтересовался у Георгия Тюрина, признает ли свою вину.

«Считаю обвинение непонятным и надуманным, виновным себя не признаю. Все мои действия носили исключительно законный характер», — сказал подсудимый.

Также депутат не признал вину и в воспрепятствовании незаконной предпринимательской деятельности, сославшись на решение Октябрьского районного суда, согласно которому использование двух гаражей под автосервис [деятельности которого, по данным следствия, он якобы воспрепятствовал] признано незаконным и запрещено.

Адвокат Георгия Тюрина отметил, что, по его мнению, предварительное следствие было проведено с нарушениями.

Второй подсудимый Андрей Рябышев также сказал, что не признает вину, и счел обвинение надуманным.

Судебное следствие продолжится.

Как ранее сообщало региональное управление СКР, Георгий Тюрин якобы обещал бизнесмену помочь получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Также его обвиняют в том, что организовал составление фиктивных обращений от якобы недовольных работой автосервиса граждан. На их основании контролирующие органы с конца июня до августа 2016-го несколько раз проверяли бизнес пензенца. Подробности дела можно узнать здесь.


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