С владельцем КамАЗа, сбросившего мусор у Пензятки, разберется полиция

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области направило в полицию материалы дела о незаконной свалке у Пензятки.

О том, что КамАЗ незаконно сбросил у реки строительные отходы, 21 апреля в ИА «Пенза-Пресс» сообщил оператор телеканала «Экспресс» Евгений Хлус. Мужчине удалось поймать водителя с поличным, сняв его действия на видео, и запомнить номер авто.

Информагентство направило запрос по данному факту. В региональном минлесхозе нашли в действиях водителя нарушение законодательства в части обращения с отходами, а именно — несанкционированного складирования строительных отходов в водоохранной зоне.

Материалы дела для составления протокола об административном правонарушении на владельца КамАЗа направили в УМВД России по городу Пензе.

Однако мусор так и продолжает лежать у реки. Для того, чтобы в министерстве провели рейд и ликвидировали свалку, информагентство готовит дополнительный запрос.