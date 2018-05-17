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С владельцем КамАЗа, сбросившего мусор у Пензятки, разберется полиция

17 мая в 04:39 212 просмотров
, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области направило в полицию материалы дела о незаконной свалке у Пензятки.

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Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области направило в полицию материалы дела о незаконной свалке у Пензятки.

О том, что КамАЗ незаконно сбросил у реки строительные отходы, 21 апреля в ИА «Пенза-Пресс» сообщил оператор телеканала «Экспресс» Евгений Хлус. Мужчине удалось поймать водителя с поличным, сняв его действия на видео, и запомнить номер авто.

Информагентство направило запрос по данному факту. В региональном минлесхозе нашли в действиях водителя нарушение законодательства в части обращения с отходами, а именно — несанкционированного складирования строительных отходов в водоохранной зоне.

Материалы дела для составления протокола об административном правонарушении на владельца КамАЗа направили в УМВД России по городу Пензе.

Однако мусор так и продолжает лежать у реки. Для того, чтобы в министерстве провели рейд и ликвидировали свалку, информагентство готовит дополнительный запрос.

Фотография: фото и видео Евгения Хлуса

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