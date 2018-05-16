Иван Белозерцев обсудил с жителями Зари развитие микрорайона

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 мая побывал в Заре, где встретился в жителями, попросившими решить вопрос с развитием инфраструктуры микрорайона.

По словам главы региона, Заря — один из перспективных районов областного центра. Здесь строятся индивидуальные и многоквартирные дома, выделяются участки для многодетных. Поселок будет расширяться.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что в 2015 году ввели в эксплуатацию участок дороги на ул. Счастливой, организовали уличное освещение.

«На следующий год из общего объема средств, предусмотренных на дорожное строительство, 78 миллионов рублей планируется направить на строительство дорог в микрорайонах с большим числом проживающих. В прошлом году мы отсыпали щебнем дорогу на улице Барышникова, сделали съезд, чтобы люди могли к домам проезжать. Работу по дорогам продолжаем, проект есть», — добавил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что сами жители Зари должны принимать активное участие в обустройстве микрорайона.

«Создав территориальное общественное самоуправление (ТОС), можно активно решать проблемные вопросы, входить в программы, которые реализует администрация Пензы. Через ТОС процесс пойдет намного быстрее. Власть будет активно помогать, но и самим гражданам нужно подключаться», — отметил глава региона.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, Иван Белозерцев также обсудил с жителями Зари меры социальной поддержки многодетных семей.

«Я дам поручение заместителю председателя правительства Пензенской области, курирующему данное направление, проанализировать работающие в регионе программы по поддержке материнства и детства и, возможно, добавить какие-то новые меры. Президент РФ Владимир Владимирович Путин нацеливает нас на то, чтобы помощь была адресной. Льготы должны получать люди, которые действительно нуждаются в поддержке. Нужно четко обозначить критерии нуждаемости», — сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что все заявленные меры должны реально работать.