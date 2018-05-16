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В Пензе появились подробности проведения круглосуточного футбольного матча

16 мая в 14:14 324 просмотра
(0+). Он приурочен к Чемпионату мира и Дню массового футбола.

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В Пензе 19 мая пройдет круглосуточный футбольный матч (0+). Он приурочен к Чемпионату мира и Дню массового футбола.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, матч начнется в 12 часов на стадионе «Зенит». Для участия в нем поданы 84 заявки. Организаторы отобрали 64 команды и разделили их на две, внутри которых игроки будут сменять друг друга на протяжении 32 таймов. Один тайм длится 45 минут. Матч пройдет без перерывов.

Игрокам будет от 10 лет. В таймах матча команду будут соответствовать друг другу по возрасту игроков.

Уже известно, что в матче участвуют МФК «Лагуна», регбийный клуб «Империя», команды правительства Пензенской области, Гордумы. В рамках круглосуточного матча будет сыгран тайм в формате «связь поколений» — на поле сойдутся детская и ветеранская команды ФК «Зенит».

Фотография: фото Галины Поповой

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