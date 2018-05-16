В МВД предложили отменить знак «Шипы»

В МВД считают, что данное требование потеряло актуальность, так как динамика движения автомобилей теперь в большей степени зависит от других факторов. В частности, от конструкции, степени загруженности машины, наличия современной электроники, способствующей торможению или стабилизации и так далее.

Кроме того, знак «Шипы» на заднем стекле машины может ограничивать обзор с места водителя, и, наконец, установка указанного знака не поможет другим водителям однозначно судить о том, как будет двигаться автомобиль, особенно в зимнее время.