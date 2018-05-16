Пензенцам 18 мая рекомендуют отправиться на работу на велосипеде

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники будут собираться у Олимпийской аллеи (у стелы с кольцами). В 7.30 чиновники и горожане поедут оттуда до мэрии Пензы. Маршрут выглядит так: старт в районе стелы «Олимпийские кольца» — ул. Ленинградская — ул. Попова — ул. Пацаева — ул. Захарова — ул. Ставского — ул. Пушкина — пл. Маршала Жукова, 4.
Колонну будет сопровождать машина МЧС.
Акция проходит в различных городах России. Она призвана показать, что передвигаться на велосипеде легко. Это экономит средства, улучшает здоровье, к тому же двухколесный транспорт экологичен.
Единственное, в Пензе передвигаться на велосипеде небезопасно из-за отсутствия в большинстве районов специальных дорожек.