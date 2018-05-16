Студенты ПГАУ стали первыми участниками проекта «Новое поколение «Дамате»

Сельскому хозяйству Пензенской области не хватает высококвалифицированных кадров. Для того, чтобы обеспечить приток молодых специалистов в отрасль, группа компаний «Дамате» запускает инновационный проект по работе с вузами.

У пензенских студентов появилась уникальная возможность влиться в одну из крупнейших агрокомпаний региона, являющуюся лидером по производству мяса индейки в России, а по переработке молока (ОАО «Молком «Пензенский») — в ПФО. «Дамате» ежегодно создает более 800 рабочих мест, запуская новые объекты. В частности, скоро заработают предприятия в Спасском и Колышлейском районах.

Потребность в обученных, квалифицированных кадрах в компании высока: за пять лет существования «Дамате» численность персонала увеличилась в 7,5 раз, а к концу 2021-го, по прогнозам, и вовсе превысит 5,5 тысяч сотрудников. Чтобы избежать кадрового голода и обеспечить молодых пензенских специалистов стабильной, хорошо оплачиваемой работой (зарплата сотрудника «Дамате» — на 47% выше средней зарплаты сельхозработников в регионе) с перспективой карьерного роста, было решено запустить инновационный проект по работе со студентами.

Руководство Пензенского государственного аграрного университета поддержало инициативу компании, и вуз стал первым учебным заведением, где она будет реализована. 16 мая более 250 учащихся и преподавателей вуза приняли участие в запуске проекта.

«Группа компаний «Дамате» — это крупнейший работодатель не только в сфере агропромышленного комплекса, но и во всей экономике Пензенской области. У них есть потребность в кадрах, а у нас есть студенты. И для того, чтобы мы подошли друг другу, компания запускает проект, по результатам которого ребята смогут получить не только хорошие призы, но и возможность трудоустройства в «Дамате», — отметил ректор ПГАУ Олег Кухарев.

«Мы понимаем, что попасть на наши предприятия и быстро освоиться может не каждый. Поэтому сейчас мы разработали проект, который глобально охватит детей от шести до 20 лет. Для студентов мы создали кейсы с тестовыми заданиями по четырем направлениям — агрономия, зоотехнология, технические и ветеринарные вопросы», — рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.

Взаимодействие со студентами и преподавателями будет осуществляться через соцсети и внутренний специализированный учебный портал «Дамате»: онлайн-формат выбран для удобства молодежи, он значительно упростит ребятам регистрацию и участие в проекте.

Перед студентами выступили эксперты в отраслях птицеводства, растениеводства, производства молока и технического обслуживания предприятий. Они представили кейсы с заданиями, на выполнение которых участникам проекта отведено пять дней. После этого прием решений будет закрыт, и экспертная комиссия подведет итоги, определив победителей по каждому направлению.

Тех, кто быстрее всех справится с заданиями, применит логику и проявит нестандартное мышление при их выполнении, ждут денежные призы. Обладатель первого места получит 10 тысяч рублей, второго — пять тысяч, а студента, занявшего третье место, ожидает ценный подарок от «Дамате». Кроме того, лидеры проекта получат возможность проходить стажировку на предприятиях, писать дипломные работы на базе «Дамате» и участвовать во всех внутренних волонтерских и корпоративных мероприятиях. Лучших ждет предложение о трудоустройстве в компании.

В беседе с журналистами Полина Коннова рассказала о том, как дальше будет развиваться проект.

«Сейчас мы охватили студентов 1−3 курсов одного вуза. Дальше пойдем в другие, и не только пензенские. 24 мая на базе «Молкома» аналогичный проект будет запущен с учащимися 6−7 классов гимназии № 6. Мы планируем в течение года в свою интерактивную платформу интегрировать максимальное количество гимназий и все вузы, потому что те направления, которые мы сейчас выбрали, — это лишь первый шаг. У нас намного больше вакансий и специальностей, которые тоже нужно охватить», — отметила она.

Подробнее о проекте ГК «Дамате» можно узнать в официальной группе соцсети «ВКонтакте».