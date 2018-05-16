Стали известны имена суперфиналистов конкурса юных чтецов

Жюри выбрало девять суперфиналистов конкурса «Живая классика» (6+). Эти ребята отправятся на Красную площадь, чтобы представить свои регионы и доказать, что читать — это круто.

«Никогда не думала, что читающие дети могут удерживать внимание целого стадиона. Но вчера 4000 зрителей смеялись, сопереживали, аплодировали стоя, тем самым доказывая, что чтение прозы вслух вызывает огромный интерес. У конкурса «Живая классика» может быть не меньше болельщиков, чем на Чемпионате мира по футболу», — поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Оценивали ребят актер Андрей Соколов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, детский писатель Андрей Усачев, актриса театра и кино Елена Захарова. Они выбрали тех, кто отправится на финал. В список вошли:

— Матвей Кошелев из Калужской области;

— Екатерина Жигульская, которая представляла Московскую область;

— Елизавета Хвостикова из Краснодарского края;

— Аделина Антонова из Новгородской области;

— Валентина Логинова — Самарская область;

— Петр Палатов, который представлял Тюменскую область;

— Михаил Непип из Севастополя;

— Варвара Яковлева из Мурманской области;

— Фатима Микаилова из Республики Дагестан.

Трансляцию финала можно посмотреть в записи.