В центрах продаж «Ростелекома» на 64% вырос спрос на авиабилеты

За четыре месяца рост продаж авиабилетов в центрах обслуживания «Ростелекома» вырос на 64%. При этом рост оборота программы — 49%, следует из совместной аналитики компании «Ростелеком — Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») и интернет-сервиса для путешественников Biletix, технического партнера проекта.

Средний чек приобретенных билетов — 11 789 рублей. Самыми популярными направлениями перелетов среди клиентов «Ростелекома» стали Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Симферополь и Ереван. Во время майских праздников клиенты «Ростелекома» чаще всего летали в Симферополь, Санкт-Петербург, Калининград, Тюмень и Ростов-на-Дону.

В рамках проекта 65% билетов продано по внутренним направлениям, 35% - по зарубежным.

Продажа авиабилетов в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома» стартовала в августе 2017 года с помощью технологий, предоставленных Biletix. В ближайших планах партнеров — запуск продаж железнодорожных билетов.

«Внушающий рост финансовых и операционных показателей программы свидетельствует о востребованности услуги по продаже авиабилетов в офисах «Ростелекома». Мы рады, что благодаря партнерской программе мы смогли расширить ассортимент услуг для наших клиентов», — отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Екатерина Петропавловская.

«Техническое решение Biletix позволяет быстро и удобно выбирать по многочисленным критериям и бронировать наиболее выгодные авиабилеты на регулярные и чартерные рейсы 700 традиционных и лоукост-авиакомпаний по всем направлениям мира. Мы рады, что теперь эта возможность есть у клиентов «Ростелекома», — сказал коммерческий директор Biletix Игорь Константинов.