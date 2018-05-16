Полная программа фестиваля Jazz May

Открытая площадка на Юбилейной площади
18 мая
17.20 «Jamberry» (Пенза)
17.50−18.05 «P+Project» п/у Петра Андронова (Пенза)
18.40−19.00 Дмитрий Болдырь & Ocean Jazz Band (Самара)
19.45−22.45 Танцевальные мастер-классы от студий города
21.00−23.00 Программа фестиваля анимационных фильмов Insomnia
19 мая
12.00−12.25 Блок «JazzKids»: ДШИ «Весна» (вокалисты)
12.30−12.55 Блок «JazzKids»: ДМШ№ 1 (инструменталисты)
13.00−13.15 Дуэт «Лето» (Заречный)
13.30−14.05 «Единорок Band» (Пенза)
14.20−14.40 «1000 чертей» (Пенза)
14.55−15.30 «No comments» (Пенза)
15.45−16.05 «Монокль» п/у Алексея Титенко (Самара)
16.20−16.55 «Дмитриев-Бэнд» (Заречный)
17.10−17.50 «Культ-УРА!» (Пенза)
18.05−18.50 BologaBand: Men Only Band! (Москва)
19.00−21.00 Танцевальные мастер-классы от студий города
20.45−22.45 Программа фестиваля анимационных фильмов Insomnia
20 мая
12.00−12.30 Блок «JazzKids»: ДМШ № 15 (вокалисты)
12.35−13.00 Блок «JazzKids»: Эстрадно-джазовый оркестр ДМШ им.
13.15−14.00 Ансамбль ДМШ им.
14.15−14.45 T I M E (Москва)
15.00−15.30 «Экспромт» (Пенза)
15.45−16.15 Ансамбль п/у Вахтанга Торели (Саратов)
16.30−17.30 Джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск»
17.45−18.45 Биг-бэнд «Волга» им. Александра Светлова (Саратов)
19.00−21.00 Танцевальные мастер-классы от студий города
21.30 Огненное шоу театра огня «Агникай» по окончании концерта в Филармонии
Концерты в большом зале ГАУК ПО «Пензаконцерт» (Филармония)
18 мая
19.00 Экспресс-бэнд п/у Юрия Белоногова (Пенза), эстрадно-джазовый ансамбль
20.20 Алексей Айги и ансамбль 4`33 (Москва), неоклассика, симфоджаз, авангард
19 мая
19.00 секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова (Москва), традиционный джаз
20.20 JD Walter (США), вокал, трио Андрея Кондакова (СПб), джаз-рок, фьюжн
20 мая
19.00 Трио Дмитрия Илугдина (Москва), авторская импровизационная музыка
20.20 Dam`nco (Франция), джаз-поп, электрофьюжн
Арт-клуб «Ламповая голова»
18 мая
22.00 Moshchee (Москва), нойз-импровизация с видеорядом
19 мая
11.00 Завтрак с киноведом. Немое кино с авторским комментарием Жоржа Сергеева (Москва)
22.00 Джем-сешн с участниками фестиваля
20 мая
11.00 Варьете-шоу «Всягда сиять!». Артист оригинального жанра Жорж Сергеев (Москва)
22.00 Татьяна Балакирская и трио Дмитрия Илугдина (Москва)
Лекции, мастер-классы, фойе ГАУК ПО «Пензаконцерт» (Филармония)
Лекторий, фойе ГАУК ПО «Пензаконцерт», 2 этаж
19 мая
13.00−14.30 Виктор Радзиевский (джазовое агентс о VR Jazz Agency, Москва); «Эволюция джазовой музыки в XX веке: от дисилэнда до электронной музыки». Открытая лекция.
15.00−17.00 Георгий Акмен (проект МузГлупости, Челябинск) «Что такое джаз». Открытая лекция.
17.00−18.00 Виктор Радзиевский (джазовое агентство VR Jazz Agency, Москва) «Иностранцы в России. Анатомия гастрольной жизни. Дорожные истории, байки и разоблачения». Творческая встреча.
Музыкальные мастер-классы (органный зал, 2 этаж ГАУК ПО «Пензаконцерт» (Филармония)
19 мая
13.00−15.00 Дмитрий Болдырь: Джазовая гармония. Работа над джазовым стандартом
15.00−17.00 Владимир Нестеренко: Фортепиано в джазе. Специфика работы над джазовыми композициями
17.00 Семинотки. Музыкальный мастер-класс для самых маленьких от студии «Классики»
Лекторий Мегафон, фойе ГАУК ПО «Пензаконцерт» (Филармония), 2 этаж
20 мая
14.00−16.00 Георгий Акмен (проект МузГлупости, Челябинск), «Как научиться понимать джаз», открытая лекция
16.00 Александр Беляев (Москва), «Как рассказывать о культурных событиях? Мастер-класс для журналистов и блогеров»
Музыкальные мастер-классы (органный зал, 2 этаж ГАУК ПО «Пензаконцерт» (Филармония)
20 мая
14.00−16.30 Джей Ди Уолтер