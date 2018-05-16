Полная программа фестиваля Jazz May

В Пензе с 18 по 20 мая пройдет международный фестиваль Jazz May (6+). Организаторы обнародовали полную программу мероприятия.

Открытая площадка на Юбилейной площади

18 мая

17.20 «Jamberry» (Пенза)

17.50−18.05 «P+Project» п/у Петра Андронова (Пенза)

18.40−19.00 Дмитрий Болдырь & Ocean Jazz Band (Самара)

19.45−22.45 Танцевальные мастер-классы от студий города

21.00−23.00 Программа фестиваля анимационных фильмов Insomnia

19 мая

12.00−12.25 Блок «JazzKids»: ДШИ «Весна» (вокалисты)

12.30−12.55 Блок «JazzKids»: ДМШ№ 1 (инструменталисты)

13.00−13.15 Дуэт «Лето» (Заречный)

13.30−14.05 «Единорок Band» (Пенза)

14.20−14.40 «1000 чертей» (Пенза)

14.55−15.30 «No comments» (Пенза)

15.45−16.05 «Монокль» п/у Алексея Титенко (Самара)

16.20−16.55 «Дмитриев-Бэнд» (Заречный)

17.10−17.50 «Культ-УРА!» (Пенза)

18.05−18.50 BologaBand: Men Only Band! (Москва)

19.00−21.00 Танцевальные мастер-классы от студий города

20.45−22.45 Программа фестиваля анимационных фильмов Insomnia

20 мая

12.00−12.30 Блок «JazzKids»: ДМШ № 15 (вокалисты)

12.35−13.00 Блок «JazzKids»: Эстрадно-джазовый оркестр ДМШ им. В. П. Чеха «Ananas Band» под рук. Гришиной Т. Б.

13.15−14.00 Ансамбль ДМШ им. В. П. Чеха п/у А. Столярова (Пенза)

14.15−14.45 T I M E (Москва)

15.00−15.30 «Экспромт» (Пенза)

15.45−16.15 Ансамбль п/у Вахтанга Торели (Саратов)

16.30−17.30 Джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск»

17.45−18.45 Биг-бэнд «Волга» им. Александра Светлова (Саратов)

19.00−21.00 Танцевальные мастер-классы от студий города

21.30 Огненное шоу театра огня «Агникай» по окончании концерта в Филармонии

Концерты в большом зале ГАУК ПО «Пензаконцерт» ( Филармония)

18 мая

19.00 Экспресс-бэнд п/у Юрия Белоногова (Пенза), эстрадно-джазовый ансамбль

20.20 Алексей Айги и ансамбль 4`33 (Москва), неоклассика, симфоджаз, авангард

19 мая

19.00 секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова (Москва), традиционный джаз

20.20 JD Walter (США), вокал, трио Андрея Кондакова (СПб), джаз-рок, фьюжн

20 мая

19.00 Трио Дмитрия Илугдина (Москва), авторская импровизационная музыка

20.20 Dam`nco (Франция), джаз-поп, электрофьюжн

Арт-клуб « Ламповая голова»

18 мая

22.00 Moshchee (Москва), нойз-импровизация с видеорядом

19 мая

11.00 Завтрак с киноведом. Немое кино с авторским комментарием Жоржа Сергеева (Москва)

22.00 Джем-сешн с участниками фестиваля

20 мая

11.00 Варьете-шоу «Всягда сиять!». Артист оригинального жанра Жорж Сергеев (Москва)

22.00 Татьяна Балакирская и трио Дмитрия Илугдина (Москва)

Лекции , мастер-классы , фойе ГАУК ПО «Пензаконцерт» ( Филармония)

Лекторий , фойе ГАУК ПО «Пензаконцерт», 2 этаж

19 мая

13.00−14.30 Виктор Радзиевский (джазовое агентс о VR Jazz Agency, Москва); «Эволюция джазовой музыки в XX веке: от дисилэнда до электронной музыки». Открытая лекция.

15.00−17.00 Георгий Акмен (проект МузГлупости, Челябинск) «Что такое джаз». Открытая лекция.

17.00−18.00 Виктор Радзиевский (джазовое агентство VR Jazz Agency, Москва) «Иностранцы в России. Анатомия гастрольной жизни. Дорожные истории, байки и разоблачения». Творческая встреча.

Музыкальные мастер-классы ( органный зал , 2 этаж ГАУК ПО «Пензаконцерт» ( Филармония)

19 мая

13.00−15.00 Дмитрий Болдырь: Джазовая гармония. Работа над джазовым стандартом

15.00−17.00 Владимир Нестеренко: Фортепиано в джазе. Специфика работы над джазовыми композициями

17.00 Семинотки. Музыкальный мастер-класс для самых маленьких от студии «Классики»

Лекторий Мегафон , фойе ГАУК ПО «Пензаконцерт» ( Филармония), 2 этаж

20 мая

14.00−16.00 Георгий Акмен (проект МузГлупости, Челябинск), «Как научиться понимать джаз», открытая лекция

16.00 Александр Беляев (Москва), «Как рассказывать о культурных событиях? Мастер-класс для журналистов и блогеров»

Музыкальные мастер-классы ( органный зал , 2 этаж ГАУК ПО «Пензаконцерт» ( Филармония)

20 мая

14.00−16.30 Джей Ди Уолтер