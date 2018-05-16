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В Пензе прикрыли деятельность регионального отделения политической партии

16 мая в 16:52 146 просмотров
«Национальная безопасность России» (ПНБР), зарегистрированное в марте 2013 года.

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В Пензе ликвидировали региональное отделение политической партии «Национальная безопасность России» (ПНБР), зарегистрированное в марте 2013 года.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, с заявлением обратилось региональное министерство юстиции. В иске было указано, что деятельность отделения партии в декабре 2017 года приостанавливалась судом на один месяц за нарушения.

Нарушения были связаны с тем, что со времени создания отделения какая-либо хозяйственная, финансовая, уставная деятельность не осуществлялась, расчетные счета не открывались, руководящие органы не собирались, печать не изготавливалась.

«Указанные нарушения так и не устранены до настоящего времени, что послужило основанием для ликвидации регионального отделения ПНБР», — добавили в ведомстве.

Решение не вступило в законную силу.


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