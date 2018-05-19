Ильин рассказал, когда восстановят изуродованный трактором тротуар на ул. К. Маркса

«Зимой много шумихи наделала история со снятым вместе со льдом асфальтом на тротуаре на ул. Карла Маркса. Обещали все восстановить весной, причем, насколько я помню, за счет небюджетных средств. И где восстановление?» — спросил мужчина в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».
Юрий Ильин прокомментировал публикацию в Facebook. Он отметил, что про обещание восстановить асфальт, данное зимой, не забыл. Задержка, по его словам, связана с тем, что идет ямочный ремонт дорог и бригады заняты на других объектах.
Напомним, впервые о проблеме сообщил пользователь Алексей Макаров. Именно в комментариях в его посту Юрий Ильин писал, что асфальт восстановят весной, причем за счет «Пензадормоста».