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Пензенцев 19−20 мая приглашают на мотокросс в «Сурские зори»

17 мая в 10:55 168 просмотров
, Чемпионата России и МФР по мотокроссу в Приволжском федеральном округе, а также Кубок России по кроссу на квадроциклах класса «500».

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В Пензенской области 19−20 мая в «Сурских зорях» состоится второй этап Первенства России и МФР, Чемпионата России и МФР по мотокроссу в Приволжском федеральном округе, а также Кубок России по кроссу на квадроциклах класса «500».

Будут участвовать классы мотоциклов: с объем двигателя 50, 65, 85, 125 куб см — «Юноши»; 125 куб см — «Юниоры»; 125 куб см — «Мужчины»; 250 куб см — «Мужчины». Запланированы также «Открытый» + Командный зачет и класс «Квадроциклы».

По итогам первого этапа соревнований в командном зачете лучшими стали пензенцы. В личном первенстве по классу 125 куб. см победу одержал Артемий Назаров, на втором месте — Сергей Прытов, на третьем — Максим Краев. В классе 250 куб. см первое место — у Максима Назарова, «серебро» взял Илья Рыжих, «бронза» — у Николая Корнева.


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