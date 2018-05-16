ДжейДи Уолтер: Цель музыканта — привлечь людей, а не отпугнуть
Авангард на Jazz May: В Пензе люди открыты к новому и необычному
Алексей Айги о Jazz May: Случайный слушатель может открыть удовольствие от «живой» музыки
Полная программа фестиваля Jazz May
Вам будет интересно
Наши новости
Появились подробности страшного инцидента на детской площадке
В Тамалинском районе пожар уничтожил дом
Появилось видео и фото горящего поля в Заре
В Иссинском районе сгорел дом
Ночной пожар в Проказне тушили 14 человек
В Пензенской области обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд
В Терновке загорелась квартира
В Бессоновском районе сгорели два соседних дома
В Пензенской области во время школьного мероприятия умер ребенок
В Пензе во дворе загорелась иномарка. ВИДЕО

В квартире на ул. Ставского нашли труп

16 мая в 17:01 126 просмотров
, как их родственник не выходил на связь.

" data-title="В квартире на ул. Ставского нашли труп — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенцы забили тревогу только спустя несколько дней после того, как их родственник не выходил на связь.

Тревожное сообщение от оперативного дежурного полиции в поисково-спасательную службу поступило 15 мая в 19.35. Требовалась помощь во вскрытии двери квартиры на улице Ставского.

«По заявлению родственников, мужчина 1931 года рождения четыре дня не отвечал на телефонные звонки и стуки в дверь», — сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Спасатели прибыли на место и вскрыли входную дверь аварийно-слесарным инструментом. Вместе с полицейскими они обнаружили в квартире пенсионера без признаков жизни. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства его смерти.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/05/16/15451396

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...