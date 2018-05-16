В квартире на ул. Ставского нашли труп

Пензенцы забили тревогу только спустя несколько дней после того, как их родственник не выходил на связь.

Тревожное сообщение от оперативного дежурного полиции в поисково-спасательную службу поступило 15 мая в 19.35. Требовалась помощь во вскрытии двери квартиры на улице Ставского.

«По заявлению родственников, мужчина 1931 года рождения четыре дня не отвечал на телефонные звонки и стуки в дверь», — сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Спасатели прибыли на место и вскрыли входную дверь аварийно-слесарным инструментом. Вместе с полицейскими они обнаружили в квартире пенсионера без признаков жизни. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства его смерти.