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В Саратовской области за три месяца создали более 6 тыс. рабочих мест

16 мая в 17:07 76 просмотров
, труда и миграции Саратовской области отчиталось о создании в регионе новых рабочих мест.

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Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области отчиталось о создании в регионе новых рабочих мест.

Как сообщает «СарБК», ссылаясь на отчет министерства, в период с января по апрель 2018 года в Саратовской области было создано 6290 новых рабочих мест: 3 165 — в организациях и предприятиях, остальные — в сфере индивидуального предпринимательства (в аналогичном периоде 2017-го — 5 058).

Отмечается, что 49% созданных вакансий в организациях и предприятиях введены в реальном секторе экономики (обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, сельское хозяйство и др.), 41% - в учреждениях здравоохранения, соцзащиты и образования.


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