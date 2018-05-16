Подробности дела пензенского депутата Георгия Тюрина. Репортаж из зала суда

16 мая в Первомайском районном суде Пензы состоялось первое заседание по делу депутата, экс-заместителя председателя Гордумы Георгия Тюрина и адвоката Андрея Рябышева. Оба фигуранта уголовного дела не признали себя виновными. На заседании суда побывал корреспондент ИА «Пенза-Пресс».

О том, что сегодня — первое заседание резонансного дела депутата Городской Думы, можно было понять по журналистам, которые собрались у зала заседаний, и ждали, когда приведут подсудимого. Напомним, Георгий Тюрин уже год как содержится под стражей. Пока судья Сергей Погодин разъяснял представителям СМИ правила поведения на суде, фигуранта провели в зал, где, помимо участников процесса, собрались и близкие подсудимых.

«Как гражданский ответчик вы вправе добровольно возместить причиненный ущерб или опровергнуть предъявленную сумму. С иском согласны? Какие-то меры по возмещению принимали?» — поинтересовался перед оглашением обвинения у Георгия Тюрина судья Сергей Погодин.

«Нет. Никаких мер по возмещению не принимал и не буду», — категорично заявил подсудимый.

Затем началось оглашение обвинительного заключения. Учитывая его объем, а занимает оно 40 страниц, процесс занял около полутора часов. Все это время Георгий Тюрин выглядел отстраненно, Андрей Рябышев же сидел и читал книгу.

Георгий Тюрин обвиняется в том, что совершил умышленное особо тяжкое преступление — получение взятки в особо крупном размере, а также умышленное преступление небольшой тяжести — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Начнем с первого. По данным материалов дела, депутат знал о том, что одна из организаций хочет получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 10021 кв. м (объект расположен на пересечении М5 и дороги в микрорайон Заря) в части увеличения коэффициента застройки до 65% от площади земельного участка. Он предложил бизнесмену, который представляет компанию, содействие за вознаграждение.

«Не позднее 30 июня Тюрин в служебном кабинете в ходе личной встречи сообщил о предложении представителю компании. Предмет взятки он обозначил через третьих лиц, на что бизнесмен ответил согласием», — сообщил прокурор Дмитрий Ганюхин.

В обвинительном заключении отмечается, что взятка была двух видов. Сначала бизнесмен через посредника передал несколькими партиями 1 млн рублей в счет погашения имущественных обязательств Тюрина.

«С 30 июня по 12 октября Тюрин организовал подачу представителями организации документов на получение разрешения на отклонение от разрешенных параметров. Исполняя обязанности главы города, издал распоряжение об организации публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения. В ходе личной встречи с заместителем начальника управления градостроительства и архитектуры [Татьяны] Жуковой узнал о том, что у чиновников есть замечания, препятствующие принятию положительного заключения. После чего организовал встречу Жуковой и представителей компании по устранению замечаний и корректировке проекта», — рассказал Дмитрий Ганюхин.

Узнав о том, что начальник управления архитектуры и градостроительства города Магомед Агамагомедов временно исполняет обязанности главы администрации Пензы, он вызвал его к себе и стал уговаривать принять положительное решение, обещал поддержку управления, покровительство.

Но чиновник не согласился, в выдаче разрешения отказали. Тюрин, однако, сообщал представителю организации, что родолжит использовать свой авторитет и будет добиваться положительного исхода. За свои услуги он попросил передать его сыну часть объекта капстроительства площадью 1450 кв. м на указанном участке стоимостью 34 010 000 рублей — это и стало второй частью взятки.

В качестве посредника к делу был привлечен адвокат Андрей Рябышев. По словам прокурора, тот был в курсе того, что это взятка, и должен был найти наиболее выгодный способ ее передачи.

А пока он искал его, Тюрин организовал повторную подачу заявления на получение разрешения.

«Неоднократно в ходе личных встреч и телефонных переговоров с Агамагомедовым он уговаривал его и сулил покровительство управлению градостроительства в случае положительного решения, а в случае отказа угрожал отклонять законодательные инициативы по вопросам, относящимся к деятельности ведомства», — сказал Дмитрий Ганюхин.

В декабре 2016 года договор купли-продажи был подписан. Причем бизнесмена убедили в том, чтобы он подписал расписку о получении за помещение денег в размере 24 млн рублей, сообщил Дмитрий Ганюхин. В итоге разрешение так и не было получено, а на Георгия Тюрина завели дело.

История же с воспрепятствованием предпринимательской деятельности заключается в том, что, согласно материалам дела, депутата не устроило, как отремонтировали его машину. Он предложил владельцу мастерской купить его авто за 2,2 млн рублей, но тот отказался.

«Тюрин, будучи недовольным отказом и испытывая личную неприязнь, решил создать препятствия его деятельности, создав необоснованные поводы для проверок со стороны контролирующих органов», — отметил прокурор.

Депутат даже переговорил с Ириной Ширшиной [на тот момент она была вице-мэром, сейчас — под следствием] и попросил ее совершить действия, направленные на прекращение его деятельности. Однако, по данным следствия, она ответила отказом, пояснив, что нужны законные основания.

Но Георгий Тюрин не отступил от задуманного. Он попросил своего помощника изготовить подложные обращения граждан, якобы недовольных работой мастерской, и направить их в разные инстанции: от Роспотребнадзора до ИФНС. В итоге в мастерской началась проверка за проверкой.

«Это привело к сбою работы, подрыву репутации и падению доходов», — пояснил прокурор.

Еще одному помощнику Тюрин давал указания убеждать членов административной комиссии систематически привлекать бизнесмена к административной ответственности, но женщина отказалась это делать.

С предъявленными обвинениями ни Георгий Тюрин, ни Андрей Рябышев не согласились.

«Считаю обвинение непонятным и надуманным, виновным себя не признаю. Все мои действия носили исключительно законный характер», — сказал депутат.

Он также сослался на решение Октябрьского районного суда, согласно которому использование двух гаражей под автосервис [деятельности которого, по данным следствия, он якобы воспрепятствовал] признано незаконным и запрещено.

Адвокат экс-зампреда Гордумы Андрей Никифоров также добавил, что, по его мнению, предварительное следствие велось с нарушениями.

Судебные разбирательства продолжатся. ИА «Пенза-Пресс» будет следить за развитием событий.