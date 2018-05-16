В Вологодской области более 2,5 тыс. человек покусали клещи

От укусов клещей пострадали более 2,5 тысяч вологжан, из них 800 — дети.

Об этом сообщает портал «35 медиа» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Более половины обратившихся в медучреждения поймали клещей на дачах. Также в списке опасных мест — парки и скверы: восемь процентов обратились к медикам после посещения леса.

В настоящее время продолжается вакцинация населения против клещевого энцефалита. Более 50 тысяч вологжан уже сделали прививки. Ведутся противоклещевые обработки парков, скверов, территорий детских садов, школ, дачных кооперативов и лагерей. В Вологодской области эти работы проведены на площади более чем в 700 гектаров.