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В Вологодской области более 2,5 тыс. человек покусали клещи

16 мая в 17:13 68 просмотров
, из них 800 — дети.

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От укусов клещей пострадали более 2,5 тысяч вологжан, из них 800 — дети.

Об этом сообщает портал «35 медиа» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Более половины обратившихся в медучреждения поймали клещей на дачах. Также в списке опасных мест — парки и скверы: восемь процентов обратились к медикам после посещения леса.

В настоящее время продолжается вакцинация населения против клещевого энцефалита. Более 50 тысяч вологжан уже сделали прививки. Ведутся противоклещевые обработки парков, скверов, территорий детских садов, школ, дачных кооперативов и лагерей. В Вологодской области эти работы проведены на площади более чем в 700 гектаров.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-482613/

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