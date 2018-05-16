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Автоэкспедиция: Самый длинный автодорожный тоннель в России и в странах СНГ

16 мая в 17:59 252 просмотра
, ведущего рубрики «ТВ-тур» (16+) пензенского канала «Экспресс», стал Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России и в странах СНГ.

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19 рекордным объектом путешествия Дениса Симонова, ведущего рубрики «ТВ-тур» (16+) пензенского канала «Экспресс», стал Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России и в странах СНГ.

Гимринский автодорожный тоннель имеет длину 4303 м., диаметр сечения — 9 м., ширину проезжей части — 7 м., его пропускная способность — 4000 автомобилей в час. Он проложен на глубине 900 метров в толще Гимринского хребта между городом Буйнакск и селом Гимры, является стратегической (короткой и не зависящей от погодных условий) транспортной артерией, соединяющей девять горных районов Республики Дагестан с железной дорогой и столицей региона — городом Махачкала.

Строительство Гимринского автодорожного туннеля (для подвоза грузов, используемых при возведении Ирганайского гидроузла) началось еще во времена СССР, в 1979 году. С 1991 года тоннель был открыт в качестве временно эксплуатируемого объекта, несмотря на незавершенность работ. В декабре 2007 года в селе Гимры был введен режим контртеррористической операции, вследствие чего тоннель закрыли для проезда. Окончательное же открытие Гимринского тоннеля, после дорогостоящей реконструкции, состоялось лишь в октябре 2012 года.

В настоящий момент, данный тоннель является одним из самых современных и высокотехнологичных сооружений такого типа на территории всей Российской Федерации. А, учитывая его стратегический статус, — еще и очень тщательно охраняемым объектом.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.

Фотография: фото Дениса Симонова

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