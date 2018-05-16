В Пензенской области мигрант хотел подкупить полицейского

По данным следствия, 14 мая сотрудники полиции остановили автомобиль Deo Nexia. При проверке документов пассажиров выяснилось, что они незаконно находятся на территории страны. В связи с этим три человека были доставлены в отделение для составления протоколов.

Один из мужчин решил «задобрить» полицейского, так как не хотел, чтобы его выдворили из страны. Он положил на стол сотрудника правоохранительных органов 11 000 рублей, но тот отказался от денег и пресек противоправные действия иностранца, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.