ДжейДи Уолтер: Цель музыканта — привлечь людей, а не отпугнуть
Авангард на Jazz May: В Пензе люди открыты к новому и необычному
Алексей Айги о Jazz May: Случайный слушатель может открыть удовольствие от «живой» музыки
Полная программа фестиваля Jazz May
Вам будет интересно
Наши новости
Подробности дела пензенского депутата Георгия Тюрина. Репортаж из зала суда
В Сердобске пенсионер получил срок за изготовление патронов
Депутат Георгий Тюрин в суде не признал свою вину
В Пензе начался суд над депутатом Георгием Тюриным
Пензенец помог поймать инспектора-взяточника
В Пензе подростка задержали с крупной партией наркотика
Житель Каменки сядет в колонию за избиение супруги стулом
Пензенский пенсионер зарезал школьного друга
Через несколько лет из колонии выйдет мокшанский убийца
В Бековском районе женщину задушили веткой и не заметили

Пензенца убили за то, что он переключил канал

16 мая в 17:51 362 просмотра

В Пензенском районе мужчину осудили за убийство квартиранта.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 26 января мужчина вернулся домой пьяным, в этой квартире он с июня 2017 года жил у приятеля. Квартирант без разрешения начал переключать каналы телевизора, что разозлило хозяина дома, и он попытался поставить его на место, за что получил удар по лицу.

В тот момент, когда постоялец вышел на балкон, пензенец взял в руки нож и несколько раз ударил им приятеля. Потерпевший скончался на месте преступления. После этого, мужчина рассказал соседям о случившемся и вызвал «скорую».

В результате пензенцу назначили семь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-bediehnung-2773840/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...