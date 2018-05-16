Пензенца убили за то, что он переключил канал

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 26 января мужчина вернулся домой пьяным, в этой квартире он с июня 2017 года жил у приятеля. Квартирант без разрешения начал переключать каналы телевизора, что разозлило хозяина дома, и он попытался поставить его на место, за что получил удар по лицу.

В тот момент, когда постоялец вышел на балкон, пензенец взял в руки нож и несколько раз ударил им приятеля. Потерпевший скончался на месте преступления. После этого, мужчина рассказал соседям о случившемся и вызвал «скорую».

В результате пензенцу назначили семь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.