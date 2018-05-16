В Пензу на InnoMed приедут представители федеральных ведомств

В Пензу на форум InnoMed (18+), который запланирован на 7−8 июня, намерены приехать федеральные эксперты.

В частности, по данным пресс-центра областного правительства, приглашены заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, замруководителя Федерального медико-биологического агентства Андрей Середа, исполнительный директор Ассоциации международных производителей медицинских изделий Сергей Ванин. Они выступят с докладами на пленарном заседании и в секции № 1 форума.

В целом, в форуме примут участие производители и потребители медицинской продукции, научного сообщества, общественных и профессиональных объединений — всего более 500 человек из разных регионов страны и зарубежья.

Темой форума станет локализация производства медицинских изделий. Особое внимание уделят травматологии и ортопедии.