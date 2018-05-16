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На «Туриаду» в Саратовскую область отправились 40 пензенцев (видео)

16 мая в 19:52 198 просмотров
(16+). Окружной спортивно-туристский лагерь в 2018 году открылся в Саратовской области. Слет проходит под патронажем полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Участникам предстоит преодолеть пешеходную и велосипедную дистанции, сплавиться по реке на каяках и презентовать туристские маршруты.

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40 ребят из Пензенской области отправились на Туриаду (16+). Окружной спортивно-туристский лагерь в 2018 году открылся в Саратовской области. Слет проходит под патронажем полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Участникам предстоит преодолеть пешеходную и велосипедную дистанции, сплавиться по реке на каяках и презентовать туристские маршруты.

«Рюкзак тяжелый, вчера долго его собирала. Больше всего места занимает спальник», — рассказала участница «Туриады-2018» Елена Синебогова.

Победа на этих соревнованиях считается одной из самых престижных. Наиболее зрелищный этап — сплав по реке — ребятам предстоит преодолеть на каяках.

Каждый каякер обязан носить каску, спасательный жилет и так называемую юбку, которая защищает гребцов от воды. Помимо сплава, туристы должны будут преодолеть пешеходную и велосипедную дистанции.

Еще одно направление — теоретическое. Участникам предложат составить собственный маршрут и рассказать, чем может заинтересовать путешественников их малая Родина. Кстати, именно в познавательном туризме пензенская команда на «Туриаде-2017» взяла два первых места.

«Все дистанции сложные, на них выполняют нормативы плоть до кандидата и мастера спорта и первых взрослых разрядов. Ребята готовились в течение всего года», — рассказала заместитель директора пензенской областной станции юных туристов Татьяна Клочкова.

За сотни километров от дома ребята едут не только для того, чтобы испытать свои силы. Туриада — это возможность уйти от повседневности и погрузиться в романтику походной жизни. Покорять дистанции и пропитываться дымом костров участники слета будут на протяжении трех дней, сообщает телеканал «Экспресс».


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