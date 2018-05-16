На «Туриаду» в Саратовскую область отправились 40 пензенцев (видео)

«Рюкзак тяжелый, вчера долго его собирала. Больше всего места занимает спальник», — рассказала участница «Туриады-2018» Елена Синебогова.
Победа на этих соревнованиях считается одной из самых престижных. Наиболее зрелищный этап — сплав по реке — ребятам предстоит преодолеть на каяках.
Каждый каякер обязан носить каску, спасательный жилет и так называемую юбку, которая защищает гребцов от воды. Помимо сплава, туристы должны будут преодолеть пешеходную и велосипедную дистанции.
Еще одно направление — теоретическое. Участникам предложат составить собственный маршрут и рассказать, чем может заинтересовать путешественников их малая Родина. Кстати, именно в познавательном туризме пензенская команда на «Туриаде-2017» взяла два первых места.
«Все дистанции сложные, на них выполняют нормативы плоть до кандидата и мастера спорта и первых взрослых разрядов. Ребята готовились в течение всего года», — рассказала заместитель директора пензенской областной станции юных туристов Татьяна Клочкова.
За сотни километров от дома ребята едут не только для того, чтобы испытать свои силы. Туриада — это возможность уйти от повседневности и погрузиться в романтику походной жизни. Покорять дистанции и пропитываться дымом костров участники слета будут на протяжении трех дней, сообщает телеканал «Экспресс».