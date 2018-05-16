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В Пензе к новому отопительному сезону заменят около 9 км теплосетей (видео)

16 мая в 19:58 200 просмотров
«Т Плюс». До наступления холодов трубы должны переложить на участках, где чаще всего происходили порывы.

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В Пензе в 2018 году заменят около девяти километров тепловых сетей. О планах по подготовке к новому отопительному сезону рассказали представители ПАО «Т Плюс». До наступления холодов трубы должны переложить на участках, где чаще всего происходили порывы.

На замену девяти километров тепловых сетей в Пензе будет направлено более 300 миллионов рублей. Работы проведут на улицах Чкалова, Каракозова, Ворошилова, Суворова, Кижеватова, Тернопольской, Карпинской, проспектах Победы и Строителей. В основном, это те участки, на которых во время отопительного сезона происходили порывы.

«Мы поменяем порядка 7−8% магистральных сетей, это порядка 15 объектов, они являются проблемными, подвели зимой, но уверен, что все существенно изменится к новому сезону», — сказал председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер.

Работы по замене тепловых сетей уже начали на трех участках — на улице Кижеватова, проспектах Победы и Строителей. Особое внимание в 2018 году планируют уделить благоустройству территорий после окончания ремонта теплотрасс.

«По 2017 году мы все сделали, выполнили все объемы. Сейчас ведется опрессовка тепловых сетей, на это есть контракт на 12 миллионов рублей», — рассказал и. о. директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

На пресс-конференции отметили: провести масштабную модернизацию тепловых сетей не позволяет задолженность недобросовестных потребителей перед ресурсоснабжающей организацией. В Пензе это порядка двух миллиардов рублей. Так, где не будут менять трубы в 2018-м, проведут гидравлические испытания и устранят порывы, сообщает телеканал «Экспресс».


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