В Пензе акция «Ночь музеев» начнется с флешмоба (видео)

В ближайшие выходные Пензенская область присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев» (0+). 19 мая с шести часов вечера до полуночи двери большинства учреждений культуры будут открыты для посетителей.

В 2018-м акция начнется с танцевального флешмоба. Он стартует 19 мая в 18.00 у здания картинной галереи имени Савицкого. Беспроигрышная лотерея, мастер-классы по живописи, викторины, экскурсии — времени хватит на все. Музеи будут открыты для гостей до полуночи. Сотрудники галереи планируют специально достать из фондов 20 картин, которые не входят в основные экспозиции.

«Группа волонтеров готовится презентовать четыре картины, о них расскажут студенты. В рамках «Ночи музеев» состоится дебют будущих экскурсоводов», — рассказал директор пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Сразу в четырех учреждениях — литературном, а также музеях имени Радищева, Куприна и Белинского пройдет акция «Подари музею экспонат» (0+). Вещи, которые поступят от пензенцев, займут свое место в коллекциях.

«Людям нравится, говорят, что интересно. Дома это где-то в шкафу может лежать на нижней полке и никто не заметит, а здесь это все напоказ, люди узнают историю предмета, чем он дорог», — сказала генеральный директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Надежда Никулаенкова.

В краеведческом музее определят «счастливого посетителя». Каждый пятисотый гость получит подарок. Кроме того, в 19.00 пройдет творческая встреча с актером областного театра драмы Василием Конопатиным. Эта «Ночь музеев» будет двенадцатой по счету.

«К акции каждый год присоединяются новые музеи. В 2018 году их более 20, в том числе — кинотеатр «Современник», в котором покажут «Рафаэль 3D» (18+) в 00.30», — рассказала министр культура и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

В 2017-м в акции приняли участие порядка десяти тысяч пензенцев. На этот раз в музеях ожидают еще больше гостей. Ознакомиться с программой можно на официальном сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, сообщает телеканал «Экспресс».