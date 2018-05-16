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В Пензе за звание «Учитель года» борются 10 педагогов (видео)

16 мая в 20:13 162 просмотра
«Учитель года» (0+). Десяти прошедшим в финал педагогам предстоит бороться за звание в течение трех дней. В программе конкурса — мастер-классы для учителей, проведение уроков и участие в педагогическом совете.

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В Пензе состоялось открытие регионального конкурса «Учитель года» (0+). Десяти прошедшим в финал педагогам предстоит бороться за звание в течение трех дней. В программе конкурса — мастер-классы для учителей, проведение уроков и участие в педагогическом совете.

Желающих получить почетное звание «Учитель года» в 2018 году намного больше. В заочном туре регионального конкурса приняли участие почти 28 педагогов из всех муниципальных образований области. Интересно, что и число педагогов-мужчин в 2018-м увеличилось, притом из четырех представителей сильного пола — три финалиста. Среди них — Петр Девятаев, он работает учителем математики в школе села Рамзай Мокшанского района.

«Многие считают мой предмет скучным, там надо считать, делать расчеты, думают, что он не пригодится в жизни. А я стараюсь доказать детям на уроке, что это не так, стараюсь объяснить все интересно», — рассказал он.

Зрителей и членов жюри Петр Девятаев пытался увлечь шуточной головоломкой. Надо было определить по схематическому рисунку, какой из учеников успешней других сдал ЕГЭ.

Второй конкурсант — Татьяна Водянова, учитель начальных классов из Нижнего Ломова. Она предложила аудитории другую нелегкую задачку — запомнить четыре цифры, заключенные в цветные геометрические фигуры.

После каждого выступления конкурсанта следовали непростые вопросы от членов жюри, а среди них — учителя года прошлых лет, директора учебных заведений, представители регионального министерства образования. Не менее сложное задание предстоит и после проведения урока для детей. Это самоанализ, где учитель должен критично оценить то, что получилось, а что — нет.

«Нестандартных ситуаций на уроках может случиться большое множество. Поэтому надо понять, суметь выкрутиться из них, найти достойный выход, получить определенный результат и сделать выводы», — рассказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Прогнозы, кто станет учителем года, его организаторы не дают. Демонстрация педагогических качеств на практике порой отличается от того, что педагог предоставлял на заочном этапе. К тому же, тема третьего дня конкурса — педсовета — будет объявлена участникам накануне выступления, сообщает телеканал «Экспресс».


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