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Виктор Кувайцев поручил покрасить заборы и вывезти мусор

17 мая в 09:10 452 просмотра
, в ходе которого выяснил, какие места предстоит привести в порядок в санитарную пятницу.

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17 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев совершил утренний объезд города, в ходе которого выяснил, какие места предстоит привести в порядок в санитарную пятницу.

«В течение месячника по благоустройству предприятиями сферы ЖКХ города, трудовыми коллективами организаций всех форм собственности, муниципальными служащими, жителями города была проделана большая работа по благоустройству городских и придомовых территорий. На этом фоне особенно бросаются в глаза отдельные уголки и участки, где требуется навести порядок», — отметил глава администрации города.

Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Зеленое хозяйство» Вячеславу Голохвастову завершить работу по покраске ограждений вдоль городских магистралей, а главам районных администраций — вывезти оставшийся мусор.

Также мэр дал поручение главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову призвать руководителей предприятий покрасить заборы по периметрам их территорий, энергетиков — вывезти кучи веток, спиленных еще в прошлом году по ходу линий электропередач, и принять меры к владельцу припаркованного под запрещающим знаком большегруза на улице Титова.

«Если энергетики и другие руководители не откликнутся, нужно применять к ним меры административного воздействия», — подчеркнул Виктор Кувайцов.

Также он осмотрел зеленую зону рядом с пединститутом, где ведутся работы по благоустройству, и дал ряд поручений специалистам управления градостроительства и архитектуры.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_k_narushitelyam_budem_primenyat_mery_administrativnogo_vozdeystviya/

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