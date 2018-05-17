В продуктовую корзину россиян добавят рыбы

Россиянам готовят новую потребительскую корзину. В ней, по данным « Известий », будет увеличена норма потребления рыбы и рыбопродуктов.

Проработать вопрос увеличения доли рыбной продукции поручили Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития. Предложения они должны представить до середины июня.

Кроме того, правительство поручило разработать отдельную «дорожную карту» для рыбной отрасли, в частности — рассмотреть субсидирование строительства малотоннажных судов, кредитов и затрат на строительство заводов этой направленности. Рыбакам планируют помочь стимулирующими выплатами.

Эксперты уверены — подобные меры позволят снизить цены на продукцию в магазинах.