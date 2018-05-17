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В продуктовую корзину россиян добавят рыбы

17 мая в 09:16 274 просмотра
, по данным «Известий», будет увеличена норма потребления рыбы и рыбопродуктов.

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Россиянам готовят новую потребительскую корзину. В ней, по данным «Известий», будет увеличена норма потребления рыбы и рыбопродуктов.

Проработать вопрос увеличения доли рыбной продукции поручили Минтруду, Минздраву и Минэкономразвития. Предложения они должны представить до середины июня.

Кроме того, правительство поручило разработать отдельную «дорожную карту» для рыбной отрасли, в частности — рассмотреть субсидирование строительства малотоннажных судов, кредитов и затрат на строительство заводов этой направленности. Рыбакам планируют помочь стимулирующими выплатами.

Эксперты уверены — подобные меры позволят снизить цены на продукцию в магазинах.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-3357565/

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