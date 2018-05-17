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В Пензенской области усилят меры безопасности на пляжах

17 мая в 09:31 272 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился организовать дежурство на пляжах в период купального сезона и дал еще ряд поручений по подготовке к лету.

Глава региона отметил, что количество погибших на водоемах снизилось, но, тем не менее, ситуация требует пристального внимания.

«В прошлом году предотвратили гибель на воде организационными методами — на водных объектах специалисты следили за соблюдением правил безопасности. Этим летом нужно сработать еще лучше, найти новые решения, которые помогут сохранить жизнь и здоровье людей», — сказал Иван Белозерцев.

Он поручил продолжить предупредительную практику, а также подчеркнул необходимость создания комфортных и безопасных условий для отдыха, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Это задача глав администраций районов, которые вместе с арендаторами пляжей должны думать, как обеспечить безопасность. Необходимо сделать зону отдыха, сертифицированный пляж, если пруд востребован и туда едут люди. Предприниматели получают прибыль, так пусть вкладывают средства в развитие территорий», — подчеркнул Иван Белозерцев.


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