Страховка от клеща: нужна ли она пензецам?

Пензенцам все чаще стали предлагать застраховаться от клеща. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» решили выяснить, выгодно ли приобретать пакет и реально ли им воспользоваться.

Начнем с того, что в ряде регионов, где высок риск заражения клещевым энцефалитом, лабораторные исследования укусившего клеща, лечение входят в систему обязательного медицинского страхования. Однако Пензенская область в их число не входит, сообщили в ТФОМС. Согласно карте клещевого энцефалита-2017, у нас не было ни одного случая заражения.

Источник — klopkan.ru/karta-klop

Что это значит: что риск заражения маловероятен, а следовательно, вряд ли вам пригодится страховка. Однако если это все-таки произойдет, никто вам лечение оплачивать не будет, все ляжет на ваши плечи.

Застраховаться от клеща можно во многих организациях. Заплатив за полис, вы, в зависимости от условий пакета, сможете рассчитывать на возмещение затрат при укусе насекомого: от процедуры его изъятия до лечения в случае инфицирования.

На сайте некоторых страховых организаций стоимость полиса можно рассчитать онлайн. Так, в «ВТБ Страховании» на 29-летнего человека на три месяца он обойдется в 220 рублей, на шесть — 240, на девять — 300. На четырехлетнего ребенка — 190, 200 и 250 рублей соответственно. В «Росгосстрахе» годовой полис можно купить от 300 рублей.

А вот на сайте «АльфаСтрахования» в числе городов, в которых можно застраховаться от укуса клеща, Пенза не значится.

«Каждый год мы формируем пул услуг по запросам из регионов. Что касается продукта по клещу, мы ориентируемся на карту клещевого энцефалита, Пензы в прошлом году на ней было. Но, возможно, в следующем году мы включим услугу в пакет», — пояснил официальный представитель компании Юрий Нехайчук.

О том, что в Пензе реализовать такой полис может быть проблематично, ИА «Пенза-Пресс» сообщили в «Ингосстрахе».

«Теоретически у нас есть возможность застраховать человека от клеща, но реализовать эту услугу нельзя будет. Ее оказание основано на полисе добровольного медицинского страхования, а поскольку ни одна частная клиника в Пензе не предоставляет данный вид услуги», — рассказала начальник отдела организации Татьяна.

По словам представителя «Сбербанк страхования» Ренаты Данилкиной, в данном случае надо обратить внимание на два момента: что входит в вашу страховку (организация медпомощи или компенсация) и на инфраструктуру города.

«Возможно, что для проведения анализа клеща на инфекции можно только в соседнем более крупном городе, поэтому прежде, чем приобретать полис нужно уточнять это», — пояснила она.

В «Согласии» информагентству рассказали, что популярность этой услуги растет.

«В прошлом году обращений к нам не было, в этом люди уже приходили и интересовались. Это мы связываем с выросшей активностью клещей. Пока за выплатами никто не обращался», — сообщила представитель страховой компании «Согласие» Мария Ермакова.

В целом, можно сделать вывод, что страховой пакет «Антиклещ» стоит не так уж и дорого. Однако прежде чем его приобрести, тщательно подумайте, нужен ли он вам, и не ведитесь на рекламные уловки.