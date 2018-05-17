Пензенцы приняли участие в открытии «Туриады-2018»

В лагере собрались почти 700 участников из всех регионов ПФО — победители региональных слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также спортсмены и тренеры по спортивному ориентированию.

В течение трех дней участники лагеря будут демонстрировать свою физическую выносливость, знания о туризме и истории родного края, знакомиться с достопримечательностями других регионов, сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

В открытии принял участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он отметил, что проведение «Туриады» стало доброй традицией. Полпред президента подчеркнул, что основная цель лагеря — развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов, формирование положительных жизненных установок для молодежи.

«За эти шесть лет уже трудно сказать, чего здесь больше: событийного, познавательного или спортивного туризма. 12 тысяч ребят приняли участие в отборочных состязаниях, чтобы 700 из них оказались сегодня здесь. А самый главный результат в том, что у ребят и руководителей регионов, муниципальных образований, туристических клубов появилась мотивация развивать туризм», — сказал Михаил Бабич.

Полпред подчеркнул, что проект «Туриада» — это не только спорт и конкуренция, но еще и изучение малой родины, истории своих регионов и многие другие вещи, которые сопутствуют спортивным результатам.

В день открытия лагеря состоялась командная спортивно-туристская эстафета, по итогам которой лучший результат показали ребята из Республики Марий Эл, второе место — у сборной Пермского края, третье место заняла Самарская область. Михаил Бабич вручил команде-победителю кубок полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.