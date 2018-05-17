Установку в домах «умных» счетчиков сделают обязательной

Условия для широкого внедрения «умных» приборов учета планируется создать к концу 2019 года, сообщают «Известия».
По словам одного из авторов проекта, многие собственники квартир подкручивают счетчики, и оплата ложится на других жителей дома. Однако с новыми приборами похищать ресурсы станет невозможно.
Помимо этого, при помощи «умных» приборов можно рассчитывать затраты на общедомовые нужды.
Эксперты уверены, что внедрение интеллектуальных счетчиков позволит навести порядок в сфере оплаты услуг ЖКХ.