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Установку в домах «умных» счетчиков сделают обязательной

17 мая в 10:28 196 просмотров

Минстрой предлагает в следующем году сделать обязательной установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний. Нововведение затронет дома с капитальным ремонтом и новостройки.

Условия для широкого внедрения «умных» приборов учета планируется создать к концу 2019 года, сообщают «Известия».

По словам одного из авторов проекта, многие собственники квартир подкручивают счетчики, и оплата ложится на других жителей дома. Однако с новыми приборами похищать ресурсы станет невозможно.

Помимо этого, при помощи «умных» приборов можно рассчитывать затраты на общедомовые нужды.

Эксперты уверены, что внедрение интеллектуальных счетчиков позволит навести порядок в сфере оплаты услуг ЖКХ.


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