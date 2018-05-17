В Пензу на «InnoMed-2018» приедет замминистра торговли РФ

В Минпромторге состоялось совещание с участием заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергея Цыба. На нем обсудили вопросы организации и проведения всероссийского форума «InnoMed-2018», который пройдет в пензенском технопарке «Рамеев» 7 и 8 июня.

Сергей Цыб также посетит «InnoMed» и выступит с докладом на одном из пленарных заседаний форума.

На совещании обсуждалась деловая программа, темы докладов экспертов, вопросы участия Минпромторга России в выставке медицинской промышленности, программа торжественного запуска производства медизделий для травматологии и ортопедии в технопарке «Рамеев» и другие организационные вопросы.

В мероприятии ожидается участие федеральных экспертов, представителей органов государственной власти, федеральных и региональных институтов развития, производителей и потребителей медицинской продукции, научного сообщества, общественных и профессиональных объединений федерального уровня, сообщили в пресс-центре регионального правительства.