В Пензу на «InnoMed-2018» приедет замминистра торговли РФ

Сергей Цыб также посетит «InnoMed» и выступит с докладом на одном из пленарных заседаний форума.
На совещании обсуждалась деловая программа, темы докладов экспертов, вопросы участия Минпромторга России в выставке медицинской промышленности, программа торжественного запуска производства медизделий для травматологии и ортопедии в технопарке «Рамеев» и другие организационные вопросы.
В мероприятии ожидается участие федеральных экспертов, представителей органов государственной власти, федеральных и региональных институтов развития, производителей и потребителей медицинской продукции, научного сообщества, общественных и профессиональных объединений федерального уровня, сообщили в пресс-центре регионального правительства.