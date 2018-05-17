Пензячка пыталась проникнуть в чужую квартиру под видом почтальона

В Пензе задержали женщину, которая пыталась обмануть ребенка, чтобы проникнуть в квартиру.

По данным пресс-службы регионального управления Росгвардии, 16 мая, в Пензе бдительная жительница улицы Карпинского сообщила в полицию о незнакомке, которая проникла в квартиру к ребенку.

Пензячка была в курсе того, что ее соседка по площадке уехала на дачу и оставила дома внучку.

«Поднимаясь по лестнице, женщина увидела, что незнакомка, представившись сотрудницей почты, уговорила девочку открыть дверь и проникла в квартиру», — добавили в пресс-службе.

В результате сотрудники Росгвардии задержали 46-летнюю женщину. Она не смогла объяснить свое присутствие в чужой квартире. Незваную гостью передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.