В Пензенской области ребенок покалечился на батуте

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром 14 мая мальчик вместе со старшим братом пришел в парк аттракционов. Ребенок начал прыгать на батуте.

«Из-за некачественного закрепления батута одна из его частей приподнялась, и мальчик упал на землю, он получил множество травм. В настоящее время ребенок находится в больнице», — добавили в ведомстве.

В отношении владельца парка возбудили уголовное дело.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.