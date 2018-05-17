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В Пензенской области ребенок покалечился на батуте

17 мая в 11:52 492 просмотра
, прыгая на батуте.

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В Пензенской области мальчик получил множество травм, прыгая на батуте.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром 14 мая мальчик вместе со старшим братом пришел в парк аттракционов. Ребенок начал прыгать на батуте.

«Из-за некачественного закрепления батута одна из его частей приподнялась, и мальчик упал на землю, он получил множество травм. В настоящее время ребенок находится в больнице», — добавили в ведомстве.

В отношении владельца парка возбудили уголовное дело.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1227902/

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