«Концертник»: Пензенцы идут в «Единорок» за мечтой. Интервью

Что заставляет людей заниматься музыкой, что держит музыкантов в Пензе, как пробиться в провинции, можно ли сделать рок-группу из неподготовленных ребят за полчаса? Об этом редактор авторских программ телеканала «Экспресс» Павел Прохоренков в рамках проекта «Концертник» (16+) побеседовал с директором школы музыки «Единорок» Максимом Логиновым и вокалисткой, которая занимается в школе с ее основания, Марией Майзлиш.

— Здорово, что в Пензе существуют частные музыкальные школы. Почему у людей есть интерес к музыке?

Максим Логинов: Есть желание творчески реализовываться. Должна быть отдушина какая-то, хобби, помимо работы, на которой чаще всего приходится выполнять скучные обязанности. Поэтому людям хочется прийти, поиграть музыку, оторваться.

— Маша, зачем ты пришла?

Мария Майзлиш: У меня с детства была мечта петь. Тогда было тяжелое время, 90-е годы, мама говорила, что нет денег, поэтому никаких кружков: учись, учись и учись. А когда выросла, решила самореализоваться. Музыка — это здорово. И плюс, конечно, помогает расслабляться после работы.

— Какую роль в популяризации музыкального творчества, желании петь играют творческие конкурсы на телевидении?

М.Л.: Сейчас очень популярны конкурсы «Голос», «Песни». Вроде бы они дают толчок в развитии, но после них участников мы чаще всего не видим, они куда-то пропадают. Конечно, их интересно смотреть, но когда человек пробивается сам, это приводит к большим результатам, чем просто если его показали по телевизору. Хапанул пять минут славы — и все.

— Почему к вам приходят?

М.Л.: У нас классная атмосфера, отличные педагоги, есть возможность собрать группу и выступить на концерте. И вообще, людям нравится тусить в школе, даже если нет занятий.

М.М.: Для меня — это мечта детства. Также здорово, когда хобби перерастает в способ зарабатывания денег.

М.Л.: Да, кстати, Марию взяли в группу, сейчас она участница группы «Балбесы».

М.М.: Случайно пришла в одно из заведений отдыхать и меня заметили. Теперь пою с ребятами в одном из их проектов.

— Каждый музыкант, тем более в провинции, считает, что он недооценен, что ему мало платят. Если он понимает, как жить, то он работает в нескольких местах.

М.М.: Есть основная работа, а музыка — это хобби, которое еще и приносит доход. Плюс публика довольна, люди улыбаются, они счастливы. Для меня это очень много значит.

— Много желающих учиться?

М.Л.: Много, больше, чем мы думали. Сейчас у нас больше сотни занимаются.

— Возраст какой?

М.Л.: У нас есть дети, которых приводят родители, но их немного. В основном, это уже старший класс школы, студенты или еще старше, люди с работой и семьей. Самому зрелому ученику было больше 50 лет, мужчина ходил заниматься на клавиши.

- Школа называется «Единорок». А как же рэп?

М.Л.: Рэп есть разный. Он бывает инструментальный, качественные, артисты выступают с аккомпанементом, с хорошей группой, и они делают мощные выступления. У нас нет такого жесткого разделения: либо рок, либо — за дверь. Есть все жанры, кто-то любит джаз, поп-музыку, хип-хоп исполнение.

— Вопрос, который долго мне не дает покоя. Мне казалось, что время хип-хопа прошло давно, почему опять появилась такая волна? И где пензенские рэперы?

М.Л.: Где пензенские исполнители? Не знаю. Волна давно идет, и она нарастает. Я, например, слушаю все, мне раньше и «Каста» нравилась.

- Расскажите о преподавателях, кто они? Что за музыканты?

М.Л.: Преподаватели у нас — супер. Все действующие музыканты. Первым педагогом по вокалу была Дарья Давыдова, она же Danatelli, сейчас на помощь пришли Диана Логинова, Вероника Пухно и Павел Молоканов. По гитаре — Серега Кабаков, Макс Завьялов, ударные — Женя Сидоров, Андрей Грошев, клавишные — Дамир Хайров, саксофон — Валентин Вольников. Еще есть битбокс — Влад Кубатин.

— А теперь о больном. Есть утечка мозгов, а есть утечка талантов. Многие пензенские музыканты уехали в Москву, а что держит тех, кто сейчас в «Единороке»?

М.Л.: Сложно сказать, может быть, нашли себя. В Москве тоже надо уметь жить, крутиться. Значит, здесь их работа радует, есть семья, близкие.

М.М.: Мой педагог по вокалу, Дарья Владимировна, всегда говорит, насколько здесь все уютно. Она постоянно летает в Европу, записывается, у нее бурная творческая деятельность, но, тем не менее, живет-то в Пензе и никуда не собирается уезжать. Здесь все свои, родные, близкие.

— Кого из пензенских групп вы бы выделили?

М.М.: Когда-то мне очень нравились ребята, группа «Бухарин Blues» Олега Беспальто. Он мне очень по творчеству близок. Видно, что он вырос примерно на такой же музыке, какую слушала я. Появилась новая джазовая группа «No comments», мне она тоже очень нравится, крутые ребята. Я случайно их увидела, они очень талантливые, особенно Ирина Одуло. К тому же она очень много помогает, участвует в благотворительности.

М.Л.: Мне нравятся «Культ-УРА!», «Питоны 3000», Nasmert, а из последнего — у «Космонавтов нет» прикольный клип вышел.

— Что нужно, чтобы «выстрельнуть», быть на слуху у всей страны?

М.Л.: Мне кажется, не стоит ждать волшебного продюсера, а надо попытаться залезть везде, куда можно. Попадать на фестивали, участвовать в конкурсах, быть постоянно на виду. Прежде всего, нужно работать, стараться делать клипы, это тоже важно. Главное не тянуть, если поступает предложение. Часто бывают такие истории, когда группы и исполнители теряют момент.

М.М.: Я смотрю, какая музыка сейчас популярна, какую слушает моя племянница и ее ровесники 16−18 лет. Наверное, если петь такую же ерунду, то ты будешь на волне. Просто страшно за современную молодежь.

М.Л.: Наверное, так говорит каждое поколение. Может быть, с возрастом появляется вкус к музыке, а в детстве все равно, что слушать.

— В «Единорок» приходят старшеклассники, вы перековываете их музыкальный вкус?

М.Л.: Мы учим играть музыку на примере разных стилей и групп и не привязываемся к конкретному, а что ближе ученику, он выбирает сам.

— «Единорок» несет нишу музыкально просвещения среди подрастающего поколения?

М.Л.: Мы стараемся.

— Мария, что ты поешь?

М.М.: Я пою джаз. Спасибо моему преподавателю. Когда я пришла, то думала, что могу спеть только рок. А она мне сказала, что джаз — это мое.

— Какие у вас планы? Нужен пензенский рок-фестиваль, как считаете?

М.Л.: Рок- фестиваль, думаю, не нужен. Какой-то фестиваль интересной современной музыки нужен, чтобы приехали группы и выступили с нашими пензенскими, это было бы здорово!

— Зачем «Единорок Band» подали заявку на «Джаз Май»?

М.М.: В том году мы попробовали, нам понравилось. Это самый крутой фестиваль, который есть в Пензе.

М.Л.: Очень созвучно нам стремление и желание людей, которые делают этот фестиваль. В один год даже приняли участие в организации — были кураторами отдельной сцены на ул. Московской, там играли группы, которые не совсем джаз или совсем не джаз. Выступаем, потому что это классное событие и очень хороший опыт.

— А почему это событие прижилось в Пензе?

М.М.: Значит, у нас все неплохо с культурой. Я заметила, что с каждым годом приходит все больше и больше людей. Они растут и развиваются, спасибо организаторам «Джаз Мая».

М.Л.: И это несмотря на то, что слушателей джаза — небольшой процент. Я думаю, люди видят настоящее, когда что-то сделано от всей души, не ради денег, вот «Джаз Май» — он такой, живой.

— Какую музыку вы бы не стали играть ни за что?

М.М.: Я не фанат рэпа вообще, это не мое. Шансон — отдельная история.

М.Л.: Для меня русский блатняк неприемлем. Если он в такси играет, я готов лучше идти пешком. Мне прям плохо становится от такого махрового взгляда на жизнь.

— Чего ждать от «ЕдиноРока» в новом учебном году. Какие вы планируете открыть новые направления?

М.Л.: На лето мы не закрываемся, работаем круглый год. Недавно у нас был день рождения — три года, по этому случаю мы собираем большой концерт 27 мая, всех приглашаем! В июле будет «Пикник Единорока» — это выезд на Сурское водохранилище учеников и друзей. А в августе хотим сделать небольшой фестиваль на улице.

— Мария, а ты о чем мечтаешь?

М.М.: Почему бы не выступить для начала на какой-то площадке в Москве или Питере, например.

— Что у вас в планах для детей?

М.Л.: У нас есть очень интересная тема. Из неподготовленных ребят мы делаем рок-группу за полчаса!

То есть к нам приходит класс, выбирают несложную песню и по желанию распределяются на разные инструменты: кто-то берет гитары, часть встает на барабаны, другие уходят петь и так далее. Преподаватели максимально упрощают партии, и ребята разучивают их несколько минут. Потом собираем всех в большом зале, и они уже вместе играют, как настоящая группа на концерте.

— А это реально за 30 минут?

М.Л.: Конечно, только условно можно назвать настоящим выступлением, но как вводный экскурс в музыку для людей, которые не знают, как она делается, это просто бомба. Вызывает бурю эмоций! А главное, показывает, что музыка доступна не только избранным.