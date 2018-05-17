Иван Белозерцев утвердил Стратегию развития экспортной деятельности региона

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение по утверждению Стратегии развития экспортной деятельности региона до 2035 года.

«Разработка Стратегии как отдельного документа обусловлена необходимостью формирования удобного инструмента для бизнеса, дающего представление о внешнеэкономических приоритетах развития региона, а также об используемых инструментах поддержки экспортной деятельности», — говорится в документе.

Отмечается, что экспортная стратегия станет основой для координации действий, повысит эффективность взаимодействия власти с предпринимателями, станет основой для программ поддержки бизнеса.

Согласно проведенному анализу, доля экспорта в валовом региональном продукте (ВРП) с 2013 по 2017 годы составляла 0,05%. По данным Приволжского Таможенного управления, за пять лет география экспортных поставок Пензенской области расширилась: с 62 стран в 2013 году до 79 стран в 2017-ом.

Ключевыми странами-контрагентами по экспорту являлись Казахстан (28,2% от общего объема экспорта), Беларусь (16%), Египет (12,6%), Алжир (6,9%), Украина (6,8%), Латвия (5,8%), Германия (4,8%), Узбекистан (3,1%), США (2,5%) и Турция (2,2%).

«Учитывая высокий экспортный потенциал Пензенской области, одной из основных задач становится расширение географии присутствия Пензенской области на внешних рынках посредством увеличения объемов экспорта традиционных для региона видов продукции (машиностроительная продукция, продовольственная продукция и сырье)», — говорится в документе.

Барьером для развития экспорта является ряд факторов, среди которых — отсутствие компетенции и опыта у предпринимателей, высокие затраты на продвижение продукции за рубежом, транспортировку, экономические санкции. В Стратегии прописано, как указанные проблемы можно решить и какие механизмы будут задействованы.

В Африку предлагается экспортировать пензенское мясо птицы, на Ближний Восток — оборудование и пищевую продукцию, в Европу — цемент, в Азиатско-Тихоокеанский регион — машиностроительную продукцию и так далее.

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