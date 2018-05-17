Автоэкспедиция: Самое большое на планете соленое озеро

Каспийское море или Каспийское озеро, расположенное на стыке Европы и Азии, является одним из 13 морей, омывающих Российскую Федерацию, и самой низкой географической точкой нашей страны, находящейся на отметке 28 метров ниже уровня мирового океана. Помимо России, акваторию этого закрытого водоема делят еще четыре прикаспийских государства — Казахстан, Иран, Туркмения и Азербайджан. Причем у последнего на побережье Каспия расположена даже столица — город Баку. Крупнейшими же российскими городами на берегу Каспийского моря являются Махачкала, Каспийск, Избербаш, а так же Дербент — самый древний и самый южный город России.

Не смотря на то, что Каспий называют морем, этот закрытый и не соединяемый с другими морями водоем, на самом деле не что иное, как озеро. Огромное, не имеющее себе равных на планете, бессточное озеро с соленой водой, в которое втекает более 130 больших и малых рек (в том числе — Волга, дающая около 80% всего притока) и не вытекает ни одной.

Другая интересная особенность Каспийского озера заключается в его разноглубинности. Ведь имея максимальную глубину в 1025 метров (по этому показателю Каспий уступает лишь Байкалу и Танганьике), средняя глубина данного озера составляет весьма скромные 208 метров. А все потому, что северная часть Каспия (1/3 всего водоема) — это мелководье, с показателями глубины чуть более четырех метров.

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