Белозерцев: Инфраструктуру ЖК «Чистые пруды» будем развивать

В правительстве в ходе рабочего совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым власти города и члены кабмина обсудили вопросы строительства жилья и развития ЖК «Чистые пруды».

Для дальнейшего развития проекта ЖК «Чистые пруды» создали новую организацию — ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», ей передали объекты незавершенного строительства, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

В настоящее время для комплекса построены подъездные пути и часть внутриквартальной автодороги. По поручению губернатора установили остановку общественного транспорта, также ведется работа по оборудованию детской площадки.

«Пока сохраняется такая ситуация, надо рассмотреть возможность обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Предложить квартиры молодым, многодетным семьям. Это очень выгодный вариант приобретения жилья. Тем более, что квартиры продаются уже с отделкой — не каждая строительная компания предлагает такие условия.

Понятно, что на данном этапе люди остерегаются покупать квартиры в новом микрорайоне, поскольку хоть он и находится рядом с городом, не благоустроен так, как хотелось бы. У нас только один выход — ситуацию будем вытягивать. Надо в срочном порядке завершить проведение всех конкурсных процедур, передать объекты новому застройщику, вдохнуть жизнь в эту территорию. Социальную инфраструктуру жилищного комплекса «Чистые пруды» будем развивать», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, ЖК «Чистые пруды» начали строить в 2014 году. В проекте значился 71 дом на 10 тысяч человек, школа на 700 учеников, два детсада на 320 мест, десять магазинов, аптеки, автостоянки, спортивно-досуговый центр, но все это оказалось только на бумаге. В 2015 году компания разорилась. В эксплуатацию ввели пять домов, еще семь не достроили.

11 мая на совещании с главами городских округов и муниципальных районов Иван Белозерцев поднял вопрос достройки домов в ЖК «Чистые пруды».