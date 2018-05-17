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Вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной продлили домашний арест

17 мая в 13:33 350 просмотров

В Пензе продлили домашний арест вице-мэру города Ирины Ширшиной.

Как сообщает пресс-служба Первомайского районного суда, домашний арест продлен до 2 августа.

Напомним, Ирину Ширшину задержали в августе 2017 года, ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков.


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