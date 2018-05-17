Вице-мэру Пензы Ирине Ширшиной продлили домашний арест

Как сообщает пресс-служба Первомайского районного суда, домашний арест продлен до 2 августа.
Напомним, Ирину Ширшину задержали в августе 2017 года, ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков.
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В Пензе продлили домашний арест вице-мэру города Ирины Ширшиной.
Как сообщает пресс-служба Первомайского районного суда, домашний арест продлен до 2 августа.
Напомним, Ирину Ширшину задержали в августе 2017 года, ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков.