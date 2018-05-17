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В России разработали уникальный комплекс для диагностики сердца

17 мая в 13:50 212 просмотров

Саратовские ученые разработали аппаратно-программный комплекс для диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

Комплекс включает в себя прикроватный монитор и небольшой носимый регистратор. Данные с устройств считывает программа для ПК, сообщает «СарБК».

Исследователи отмечают, что такая методика не имеет аналогов в России и за рубежом. Это связано с тем, что полученные данные анализируются, а затем сравниваются с показателями здоровых людей и перенесших различные болезни, например, инфаркт.

Создано несколько макетных образцов. Работы по совершенствованию комплекса продолжаются. У устройства есть четыре патента. Для успешной коммерциализации требуется 16 млн руб. и примерно три года работы, говорят авторы.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-2141259/

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