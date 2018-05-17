В России разработали уникальный комплекс для диагностики сердца

Комплекс включает в себя прикроватный монитор и небольшой носимый регистратор. Данные с устройств считывает программа для ПК, сообщает «СарБК».

Исследователи отмечают, что такая методика не имеет аналогов в России и за рубежом. Это связано с тем, что полученные данные анализируются, а затем сравниваются с показателями здоровых людей и перенесших различные болезни, например, инфаркт.

Создано несколько макетных образцов. Работы по совершенствованию комплекса продолжаются. У устройства есть четыре патента. Для успешной коммерциализации требуется 16 млн руб. и примерно три года работы, говорят авторы.