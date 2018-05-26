Индекс мороженого. «Пенза-Пресс» сравнило цены в регионах ПФО

За основу мы взяли один из самых простых рецептов домашнего мороженого. Для приготовления десерта потребуются:

— 400 мл молока;

— 200 гр сахара;

— 4 желтка;

— ванилин.

Мы подсчитали, во сколько жителям ПФО обойдутся основные ингредиенты. Руководствовались при этом официальными данными, опубликованными на Росстате (цены взяты по состоянию на 14 мая).

В среднем, ингредиенты для мороженое обойдутся жителям в 46,2 руб. Дороже всего этот набор стоит в Самарской области — 52,1 руб., меньше всего — в Мордовии (42,8 руб).

Пензенская область по стоимости домашнего мороженого оказалась на пятом месте.

Сам рецепт приготовления очень прост. Сахар нужно тщательно смешать с яичными желтками до образования пены, добавить молоко и поставить на слабый огонь. Пока смесь варится и густеет, добавить ванилин. После этого — остудить полученную массу, разлить в формы и замораживать три часа (рецепт приведен по материалам сайта sweetcool.ru).

Ранее информагентство подсчитало, на сколько разнится цена шашлыка в регионах ПФО. Об этом можно прочитать здесь.