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Индекс мороженого. «Пенза-Пресс» сравнило цены в регионах ПФО

26 мая в 09:02 326 просмотров
, во сколько обойдется жителям регионов Приволжского федерального округа приготовить популярный летний десерт — мороженое.

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ИА «Пенза-Пресс» сравнило, во сколько обойдется жителям регионов Приволжского федерального округа приготовить популярный летний десерт — мороженое.

За основу мы взяли один из самых простых рецептов домашнего мороженого. Для приготовления десерта потребуются:

— 400 мл молока;
— 200 гр сахара;
— 4 желтка;
— ванилин.

Мы подсчитали, во сколько жителям ПФО обойдутся основные ингредиенты. Руководствовались при этом официальными данными, опубликованными на Росстате (цены взяты по состоянию на 14 мая).

В среднем, ингредиенты для мороженое обойдутся жителям в 46,2 руб. Дороже всего этот набор стоит в Самарской области — 52,1 руб., меньше всего — в Мордовии (42,8 руб).

Пензенская область по стоимости домашнего мороженого оказалась на пятом месте.

Сам рецепт приготовления очень прост. Сахар нужно тщательно смешать с яичными желтками до образования пены, добавить молоко и поставить на слабый огонь. Пока смесь варится и густеет, добавить ванилин. После этого — остудить полученную массу, разлить в формы и замораживать три часа (рецепт приведен по материалам сайта sweetcool.ru).

Ранее информагентство подсчитало, на сколько разнится цена шашлыка в регионах ПФО. Об этом можно прочитать здесь.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2588541/, инфографика Пенза-Пресс

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