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Иван Белозерцев — в десятке самых цитируемых губернаторов ПФО

17 мая в 14:23 204 просмотра

В медиарейтинге глав регионов Приволжского федерального округа за апрель губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял девятое место.

По данным компании «Медиалогия», индекс его цитируемости составил 14 998,3. Главу Пензенского региона упоминали в 3 070 публикациях.

Лидером по округу стал президент Татарстана Рустам Минниханов (50 673,8).

В целом по России пензенский губернатор стал 40-м по цитируемости. Возглавил национальный рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин (247 714,9). Меньше всего упоминаний в СМИ было о губернаторе Чукотского автономного округа Романе Копине (995).

Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 44 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.


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