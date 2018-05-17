В медиарейтинге глав регионов Приволжского федерального округа за апрель губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял девятое место.

По данным компании «Медиалогия», индекс его цитируемости составил 14 998,3. Главу Пензенского региона упоминали в 3 070 публикациях.

Лидером по округу стал президент Татарстана Рустам Минниханов (50 673,8).

В целом по России пензенский губернатор стал 40-м по цитируемости. Возглавил национальный рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин (247 714,9). Меньше всего упоминаний в СМИ было о губернаторе Чукотского автономного округа Романе Копине (995).

Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 44 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.