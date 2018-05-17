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Приватизация. Уставной капитал МКП «Теплоснабжение г. Пензы» определен в 576 млн

17 мая в 14:35 204 просмотра
, определяющий условия приватизации МКП «Теплоснабжение г. Пензы» путем преобразования его в акционерное общество.

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На сайте администрации Пензы размещен документ, определяющий условия приватизации МКП «Теплоснабжение г. Пензы» путем преобразования его в акционерное общество.

Уставной капитал МКП определен в 576,5 млн рублей. На такую сумму будут акции, стоимость одной — рубль.

Документ, подписанный главой администрации Виктором Кувайцевым, определяет состав и балансовую стоимость подлежащего приватизации имущества. Также выделен перечень объектов, которые приватизации не подлежат.

В отношении источников тепловой энергии, сетей и ряда других объектов наложено обременение инвестиционными обязательствами.

«Условиями инвестиционных обязательств является исполнение «Инвестиционной программы МКП «Теплоснабжение г. Пензы» по модернизации и реконструкции ЦТП и внутриквартальных сетей теплоснабжения на период 2016—2018 гг.», — отмечается в документе.

В отношении сетей также наложены эксплуатационные обязательства. В частности, собственник предприятия должен будет оказывать потребителям услуги по регулируемым тарифам, осуществлять бесперебойное круглосуточное отопление абонентов в течение отопительного сезона. Допустимый срок перерыва отопления оговорен — 24 часа (суммарно) в течение месяца и не более 16 часов единовременно при аварии. Возможный перерыв в подаче горячей воды — не более 24 часов подряд и не более 14 суток при проведении профилактического ремонта.

Напомним, предприятию принадлежит существенный объем городских сетей теплоснабжения. В последнее время МКП испытывает существенные финансовые трудности. Из-за этого могут возникнуть сложности с подготовкой к отопительному сезону.

МКП «Теплоснабжение г. Пензы» оказалось в тяжелой финансовой ситуации, в частности, из-за решения суда, по которому организация больше не может заключать прямые договора с абонентами. А это было основным источником доходов предприятия.

«Сейчас эти функции исполняет «Т Плюс». А МКП «Теплоснабжение» осталось просто транзиционным. В связи с этим «Т Плюс» может манипулировать МКП «Теплоснабжение». Мы понимаем, что если раньше оборот МКП составлял порядка 2 млрд рублей в год, то сейчас эта сумма намного меньше — порядка 30 млн 200 тысяч. Соответственно, любой исполнительный лист просто-напросто останавливает деятельность всего предприятия», — говорил в марте в Гордуме Андрей Гришин.

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-3212503/

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